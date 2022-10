Mondiale da favola, il finale è tutto da scrivere

Mondiale riaperto per Bagnaia, terzo in Thailandia, che si è portato a soli due punti da Quartararo. Fabio ha vissuto la sua peggior domenica della stagione e ha chiuso fuori dalla zona punti. Con i diluvi intermittenti che hanno tormentato la giornata il più bravo in queste condizioni è stato Oliveira, che ha replicato la vittoria ottenuta in Indonesia. Secondo posto per Miller, ancora una volta sul podio, che lì davanti ha battagliato con Miguel rischiando negli ultimi due settori dove il pilota della KTM era più incisivo. Nei retroscena figli del post gara scopriamo anche che Miller, compagno di squadra esemplare, prima della partenza ha fatto anche un discorso motivazionale al compagno Pecco, che ha ringraziato il team per il lavoro fatto nell'individuare la direzione tecnica che lo ha portato, al buio come tutti, a schierarsi in griglia sul bagnato. Quarto Johann Zarco, che ha avuto la meglio su un Marc Marquez efficace sul bagnato e in ripesa (anche se stanco a fine gara). Il francese della Pramac probabilmente ha dimostrato buon senso nel non cercare un sorpasso estremo, magari tirando una staccata al limite su Bagnaia, ducatista come lui e ora in piena lotta per il Mondiale.