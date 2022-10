Dopo la delusione del 17° posto in Thailandia, Quartararo ha superato il momento di frustrazione e adesso è pronto a lottare per difendere il 1° posto nel Mondiale (il vantaggio su Bagnaia si è ridotto a 2 punti). Il francese sa che non potrà rischiare in Malesia e a Valencia, mentre si giocherà moltissimo nel GP Australia (in diretta su Sky Sport MotoGP domenica 16 ottobre)

Che fine ha fatto Quartararo? Il francese, dominatore assoluto della prima parte di stagione, sta incontrando non poche difficoltà, con il campionato che si è riaperto nel giro di 7 gare. Sono 89 i punti recuperati dopo il Sachsenring da Bagnaia, che adesso si trova a -2 dal pilota Yamaha. Fino al GP di Germania il Diablo aveva collezionato 6 podi su 10 gare, di cui 4 vittorie. Da lì in poi solo un secondo posto in Austria. E tre zeri: due cadute, ad Assen e Aragon, e un 17° posto in Thailandia. Una gara che Quartararo ha definito un incubo, iniziata con la pioggia, che gli ha fatto perdere completamente il feeling con la sua moto. Fabio ha affidato il suo pensiero ai social, per la prima volta non ha parlato con i giornalisti nel post–gara, e questo la dice lunga sul suo morale, all’opposto rispetto al suo antagonista Bagnaia. Ma dalla Yamaha fanno sapere che il momento di frustrazione è passato, e che il campione del mondo in carica è pronto a lottare fino all’ultima curva. Affrontando anche i limiti oggettivi di una moto che difetta in potenza rispetto alle altre, circondato dalle Ducati. Proprio per questo Quartararo sa che non potrà rischiare in Malesia e a Valencia: si giocherà moltissimo a Phillip Island, una pista dove ha la possibilità di sfruttare al meglio le caratteristiche positive della sua M1, e il suo talento. Il GP Australia è tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) da venerdì 14 a domenica 16 ottobre.