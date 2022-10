Scivolata ad altissima velocità per il thailandese Somkiat Chantra sul circuito di Phillip Island. Il pilota del team Asia è caduto nel corso delle Libere 2 in Australia, fortunatamente senza conseguenze. Non si può dire lo stesso della sua moto, completamente distrutta nell'impatto con asfalto e ghiaia. GUARDA IL VIDEO

RISULTATI MOTO2 - HIGLIGHTS MOTOGP