Il pilota francese della Ducati Pramac è stato il più veloce in entrambe le sessioni di libere a Phillip Island in un venerdì caratterizzato da vento e asfalto parzialmente bagnato. "Sono contentissimo del tempo - spiega Zarco - ma dobbiamo migliorare. L'abbassatore? Non è la gara più adatta, questa è una pista davvero scioccante". GP Australia in diretta domenica 16 ottobre alle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW



MOTOGP: GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE