Il campione del mondo in carica, dopo la delusione di Buriram e il successivo silenzio stampa, ha vissuto un venerdì positivo a Phillip Island, chiuso al 4° posto della classifica combinata. Il francese ha ritrovato il buon umore e ha scherzato in diretta a Sky Sport sul nuovo taglio di capelli.

Dalla Thailandia era scappato via, dribblando giornalisti e conoscenti. La batosta subita l’aveva messo di cattivo umore, ma in Australia Fabio Quartararo ha ritrovato subito il sorriso, dopo la prima giornata di prove. Partito forte, ha indovinato in fretta le misure di Phillip Island che sembrano particolarmente congeniali alla sua Yamaha. "Come primo giorno direi che è andata bene”, ha raccontato El Diablo, rilassato e pronto alla battuta ("il capello corto? per migliorare l’aerodinamica"). E’ in forma il francese, motivato e pronto alla sfida con Bagnaia. Sulla pista australiana le Ducati vanno forte, ma il divario è meno evidente. "Questa pista non neutralizza la Ducati, ma aiuta noi perché loro vanno bene dappertutto", il suo commento. Il risultato lo si vede in classifica. Le Ducati ufficiali sono dietro (anche se davanti brillano quelle satellite di Zarco e Bezzecchi, segno che le Desmosedici restano comunque competitive, al netto della maggiore potenza). "Il passo non è ancora straordinario, ma fin dal mattino mi sentivo bene - spiega Fabio -. Nel quarto settore siamo molto veloci". In sella alla sua M1 ha pennellato con precisione le curve di Phillip Island, traiettorie pulite e sicure. E c’è ancora margine di miglioramento. "Alla curva tre siamo già veloci, ci manca di migliorare la nove". E a quel punto sarà sfida aperta con Bagnaia.