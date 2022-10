Fermin Aldeguer centra la pole in una pazza qualifica di Moto2 a Phillip Island, chiusa in anticipo per l'invasione di pista di alcune oche. Il pilota motorizzato Boscoscuro partirà dalla prima fila con Augusto Fernandez e Alonso Lopez. Quarto Tony Arbolino, sesto Celestino Vietti

Ci mancavano le oche australiane, dopo il canguro di venerdì, a mettersi di mezzo. Letteralmente. A mezzo minuto dallo scadere del termine, la qualifica è stata fermata per “invasione di pista”. Ma ormai sul tabellone scorrevano solo tempi più lenti. Qualifica finita per la gioia di Fermin Aldeguer (seconda pole in Moto2) e Alonso Lopez, coppia magica del team Speed Up, che ha messo in mezzo come una sorta di panino Augusto Fernandez, leader del mondiale, finito nel mirino della direzione gara per un diverbio con Manuel Gonzalez. Una spada di Damocle che pende sulla gara, nel caso venissero presi provvedimenti. Fernandez, comunque vada, non dovrà guardarsi troppo da Ai Ogura, l’avversario diretto in classifica che lo segue staccato di 1,5 punti, ha chiuso la sua qualifica più indietro, al tredicesimo posto.