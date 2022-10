Nel corso delle Libere 1 della MotoGP a Phillip Island, un wallaby (marsupiale simile a un canguro) ha tagliato la strada sfiorando Aleix Espargaró: per fortuna nessuna conseguenza per il pilota dell'Aprilia. Ma non è l'unico caso nella pista australiana e più in generale nel motomondiale: li ricordate tutti? Qualifiche sabato alle 5.10, gara alle 5 domenica 16 ottobre su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

IL VIDEO DEL WALLABY IN PISTA