Nelle qualifiche del GP Australia, all’inizio del time attack, tanti piloti sono entrati in pista subito dietro Bagnaia per provare ad approfittare della scia di Pecco: "Se avessi rallentato per farli passare, non mi avrebbero superato: piuttosto avrebbero chiuso il gas, fino al punto di fermarsi in pista. Io preferisco avere strada libera". La gara domenica alle 5 (ora italiana) in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Se tutti lo seguono in fondo è la prova che le Ducati vanno più forte di tutti. Pecco Bagnaia l’ha presa quasi con filosofia: Marc Marquez l’ha seguito come un’ombra, forse compromettendo il primo dei due giri finali del piemontese. "Rallentare per farli passare non avrebbe avuto senso: se avessi rallentato per farli passare, non mi avrebbero superato. Piuttosto avrebbero chiuso il gas, fino al punto di fermarsi in pista. Io preferisco avere strada libera davanti e comunque sono contento della prima fila". Resta la soddisfazione per come ha preparato la gara di domenica. "Nelle Libere 4 abbiamo fatto un bel passo avanti, siamo partiti con un setting simile alla prima giornata, ma alla seconda uscita abbiamo risolto tutti i problemi". Bagnaia ha ritrovato convinzione e sicurezza dopo un venerdì in chiaro scuro. Per la gara prova persino a sbilanciarsi. "Mi aspetto una corsa di gruppo condizionata dalla gestione delle gomme. Servirà intelligenza per spingere al momento giusto, ma noi abbiamo il passo per provare a vincere o almeno puntare al podio". Il divario tecnico sembra affievolito rispetto ad altre piste, ma la presenza di sei Ducati nei primi dieci posti sulla griglia di partenza certifica l’intesa tra la Desmosedici e il tracciato australiano. "Le curve che spaventano di più sono la 3 e la 8, che sto facendo davvero forte. Gran bei traversi, una gran figata". Importante sapersi anche divertire.