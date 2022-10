Nel sabato di Phillip Island ha fatto discutere il giro veloce di Marc Marquez nella scia di Pecco Bagnaia: lo spagnolo ha marcato la ruota del ducatista chiudendo 2° (proprio davanti all'italiano). Una mossa strategica, ammessa con onestà dallo spagnolo: "La mia qualifica? Ho guardato bene la Ducati". Così Bagnaia: "Se avessi rallentato, mi avrebbero superato. Dovevo spingere per forza". Gara domenica alle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

