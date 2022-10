MotoGp

Il circuito di Phillip Island ha deciso di intitolare la Curva 4 a Jack Miller. Quello dell'australiano è solo l'ultimo caso di una curva dedicata a un pilota: da Marc Marquez a Stoner, ecco i principali omaggi sulle piste del Motomondiale. Il GP d'Australia è in diretta domenica 16 ottobre alle 5 (ora italiana) in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW GP AUSTRALIA, LA GARA DELLA MOTOGP LIVE