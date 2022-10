Domenica complicata per Aleix Espargaró, che chiude 9° a Phillip Island e scivola a -27 in classifica dal nuovo leader Bagnaia: "E' stata una gara frustrante, nella seconda parte la moto non andava. Credo ancora nel titolo, anche se Pecco è molto in forma. Tutto può succedere"

Aleix Espargaró chiude 9° il GP d'Australia e non approfitta a pieno della domenica da zero di Fabio Quartararo. Lo spagnolo dell'Aprilia, infatti, accorcia sul francese ma vede scappare Pecco Bagnaia, nuovo leader del Mondiale: sono i 27 punti di svantaggio per Aleix nei confronti del ducatista a due gare dalla fine.

Bagnaia chiude 3° a Phillip Island e completa il sorpasso su Quartararo (scivolato). A due gare dalla fine, Pecco è il nuovo leader con 233 punti: in totale ha rimontato 105 punti sul francese (da -91 a +14). È un record: prima di Bagnaia nessun pilota era riuscito a portarsi in testa al Mondiale partendo da un gap di 91 punti. Aleix Espargaró 9°, ha un distacco di 27 punti da Pecco. Prossimo GP in Malesia il 23 ottobre: Bagnaia può diventare campione del mondo già a Sepang HIGHLIGHTS GARA - BAGNAIA CAMPIONE SE...

"Sono inca...to, non capisco perchè la moto non andava"

"Sono partito bene, aggressivo e la prima parte di gara ero in gruppo. Poi man mano che passavano i giri la gomma si consumava e l'elettronica toglieva moltissimo, la moto non andava avanti. E' stato molto frustrante, non c'era niente che potevo fare. Avevamo la velocità, che era la parte più difficile, ma non so cosa è successo nella seconda parte di gara. Pecco ora è molto in forma, ma può succedere ancora di tutto. Andiamo in Malesia e vediamo. Sono molto frustrato: qui è difficile andare forte e quindi sono inca...to, perchè se non hai la velocità è un conto, ma se ce l'hai allora ti inca... ancora di più".