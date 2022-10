Con il quarto posto in Australia, Marco Bezzecchi vince il titolo di miglior esordiente del Mondiale: "Sono contento, è stata una bella gara. Anche Valentino mi ha scritto per complimentarsi. Ho provato come un matto a superare Bagnaia, non ci sono riuscito ma non mi sono per niente trattenuto. Spero di avervi fatto divertire"

