Il pilota Ducati si gioca il 1° match point mondiale a Sepang, dove ha chiuso il venerdì di Libere all'11° posto. Eppure Pecco appare sereno, come gli fa notare Mattia Pasini durante Paddock Live Show: "Più gli metti pressione, più lui diventa forte". Bagnaia sorride e risponde con una battuta: "Anni e anni di Call of Duty". Il riferimento è al famoso videogioco di guerra, uno sparatutto in prima persona, dove la tensione è sempre alta: il colpo del nemico può arrivare in qualunque momento

HIGHLIGHTS DELLE LIBERE