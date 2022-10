Quando vinci una gara di MotoGP ma non ci vedi più dalla fame: prima di festeggiare con il team il successo in Malesia, Pecco Bagnaia ha addentato con gusto un panino. "Ho sempre fame dopo le corse: il nostro chef sa che sono un fan dell'hot dog e che se vinco deve prepararmene uno. Solo dopo le vittorie, i podi non contano". Poi su Instagram ha scherzato: "Ordine di squadra? Ho solo chiesto un hot dog..."

