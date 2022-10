MotoGp

Bagnaia vince la gara di Sepang, Quartararo chiude al 3° posto. Il pilota Ducati porta il proprio vantaggio in classifica su Fabio a 23 punti, gli basterà guadagnare altri due punti sul francese nell'ultima gara a Valencia per diventare campione del mondo. Anche in caso di successo di Quartararo in Spagna, a Pecco basterebbe chiudere 14° per conquistare il titolo. Aleix Espargaró fuori dalla lotta iridata dopo il 10° posto in Malesia HIGHLIGHTS DELLA GARA - BAGNAIA CAMPIONE SE...