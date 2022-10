Confermata la microfrattura alla base del dito medio della mano sinistra per il pilota Yamaha, che si era fatto male a Sepang scivolando nelle Libere 4. Quartararo sarà costretto a operarsi: lo farà dopo l'ultima gara della stagione, a Valencia, dove proverà fino all'ultimo a rovinare la festa annunciata di Pecco Bagnaia. GP Valencia domenica 6 novembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Fabio Quartararo stringerà i denti fino all’ultima curva, aspettando il gran finale della stagione di MotoGP. Il campione del mondo in carica cercherà di difendere il suo titolo nonostante tutto: la flessione delle prestazioni, il recupero incredibile di Pecco Bagnaia – passato in classifica da - 91 a +23 nel giro di 9 gare – e l’infortunio in Malesia. Il controllo a cui si è sottoposto il pilota Yamaha, eseguito in Francia, ha confermato la microfrattura alla base del dito medio della mano sinistra. Quartararo si opererà dopo l’ultima gara di Valencia. A Sepang ha dimostrato di saper lottare convivendo con il dolore: partito 9° in griglia è salito sul podio, impedendo a Bagnaia di conquistare il titolo. Fabio non saliva sul podio da 5 gare, dall'Austria, e ha affrontato da vero campione un periodo molto difficile, risollevandosi in un momento decisivo. Ma a Valencia ha una sola possibilità: vincere. E anche in questo caso Bagnaia sarà campione se si classificherà nei primi 14. Impresa non facile, considerando anche che l’anno scorso Pecco vinse il GP, con Fabio quinto. Ma certamente Bagnaia avrà un grande rivale, fino alla fine.