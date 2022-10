Tredici anni dopo Valentino Rossi (2009), un pilota italiano è a un passo dal laurerarsi campione del mondo in MotoGP. A Valencia, a prescindere dal risultato di Quartararo, basteranno 2 punti a Pecco Bagnaia (a +23 sul francese prima dell'ultima gara) per vincere il titolo. Il Gran Premio sul circuito Ricardo Tormo si disputerà il prossimo 6 novembre (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) e avrà una presenza speciale. Proprio Rossi, come confermato dal sito ufficiale della MotoGP, ha fatto sapere che sarà al paddock per sostenere il pilota Ducati. Il 'Dottore' sarà un tifoso in più per Pecco e, in caso di vittoria mondiale del piemontese, contribuirà a rendere ancor più storica una giornata che potrebbe arricchirsi di tanti significati.