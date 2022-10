"The last dance": sul circuito Ricardo Tormo la MotoGP scende in pista per l’ultima gara dell'anno. Ancora in palio il titolo mondiale, con Pecco Bagnaia grande favorito e Fabio Quartararo, a -23 dal ducatista, che proverà a rovinargli la festa per confermarsi iridato per il secondo anno consecutivo. Non perderti lo spettacolo del GP Valencia, in diretta il 6 novembre su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Ecco tutti gli orari del weekend

A Valencia la MotoGP vivrà l’ultimo giorno di scuola del 2022. Un weekend che si preannuncia ricco di emozioni, soprattutto per la lotta mondiale che vede Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo ancora in lotta. Il ducatista parte con un enorme vantaggio di 23 punti e, in caso di vittoria del rivale, gli basterebbe chiudere 14° per diventare campione. Ma "El Diablo" non ha nessuna intenzione di arrendersi e lotterà fino in fondo per difendere il titolo conquistato nella passata stagione. Tra l’altro nel paddock è annunciato Valentino Rossi, che tornerà dopo un anno dal suo addio per sostenere Bagnaia. Grande curiosità anche per la sfida tra Aleix Espargaró (Aprilia) ed Enea Bastianini (team Gresini) per il terzo posto in classifica. Senza dimenticare che il GP Valencia sarà poi l’ultima gara in assoluto per Suzuki, che da tempo ha deciso di congedarsi dal Motomondiale e vivrà il suo ultimo ballo sulle curve del circuito spagnolo. Le qualifiche della classe regina si disputeranno sabato 5 novembre dalle 14.10, la gara il 6 novembre alle 14. Ecco tutto il programma del weekend per non perdersi nulla sui canali Sky Sport, con la Moto2 che assegnerà come la MotoGP il titolo iridato: in corsa Augusto Fernandez e Ai Ogura, con lo spagnolo avanti di 9 punti e mezzo sul rivale.