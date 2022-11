Non solo il titolo Mondiale tra Bagnaia e Quartararo: l'ultima gara di Valencia vivrà anche la sfida per il terzo posto tra Aleix Espargaró ed Enea Bastianini, separati soltanto da un punto in classifica. Ma sono tanti i piloti che vorranno vincere sul circuito Ricardo Tormo nell'atto finale della stagione 2022. GP Valencia in diretta domenica 6 novembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Una vittoria che vale molto più di 25 punti. A Valencia, l’ultima gara della stagione, sono in tanti a voler chiudere sul gradino più alto del podio. A partire dai due contendenti del Mondiale: per Bagnaia sarebbe il sigillo al titolo, per Quartararo, la vittoria, è l’unico risultato possibile per confermarsi campione, sempre a patto che Pecco non vada oltre la 15^ posizione. Aperta anche la lotta per la terza posizione nella classifica mondiale. Aleix Espargaró vuole vincere per chiudere al meglio una stagione straordinaria dell’Aprilia, vera rivelazione dell’anno. Il pilota spagnolo, però, dovrà vedersela con Enea Bastianini, che ha un solo punto di ritardo in classifica. Enea non ha fatto sconti a nessuno in questa stagione, di certo non ne farà neanche a Valencia con una vittoria che sarebbe ben accolta dalla Ducati perché consegnerebbe il titolo a Bagnaia. A questi quattro pretendenti vanno aggiunti tutti i piloti spagnoli da Marquez, a Martin, da Rins a Mir, che avranno una motivazione in più per vincere, correndo sulla pista di casa. Per i piloti della Suzuki, poi sarebbe il modo migliore per salutare il Motomondiale prima del ritiro del team. Per tutti questi motivi, la sensazione è che la vittoria a Valencia varrà molto più dei 25 punti in palio.