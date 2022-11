Il team RW Racing GP si affiderà a Mattia Pasini per sostituire Barry Baltus in occasione dell’ultimo GP dell’anno a Valencia. Il pilota belga ha subito un infortunio al tallone in Malesia, per lui stagione finita. Per il “Paso” si tratta della terza gara in Moto2 quest’anno dopo Mugello e Misano

Grande occasione per Mattia Pasini. Il pilota italiano, dopo aver corso come wild card al Mugello e a Misano, scenderà in pista in Moto2 anche nell’ultimo appuntamento dell’anno a Valencia. Il “Paso” infatti è stato contattato dal team RW Racing GP per prendere il posto dell’infortunato Barry Baltus. Il belga si è fatto male durante il weekend di Sepang ed è stato costretto a chiudere in anticipo la sua stagione a causa di un problema al tallone. Domenica 6 novembre l’atto finale di questo emozionante Mondiale 2022, ecco gli orari delle gare da seguire su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, gran finale con la MotoGP alle 14 (Bagnaia è a un passo dalla conquista del titolo).