In Moto2 le vittorie spagnole sono 5 a Valencia, con una sequenza attiva di due: Martin nella seconda gara del 2020 e Raul Fernandez nel 2021. Per loro è l'occasione di infilare la prima sequenza da tre in Spagna, dove si deciderà chi tra Fernandez e Ogura sarà il campione della classe di mezzo.

A Valencia non è dominio spagnolo assoluto, come si potrebbe pensare per le categorie inferiori del Motomondiale: i piloti di casa sono sì i più vincenti, ma non a rullo compressore come in altri casi. In Moto2 le vittorie spagnole sono 5, con una sequenza attiva di due: Martin nella seconda gara del 2020 e Raul Fernandez l’anno scorso. Per loro è l’occasione di infilare la prima sequenza da tre a Valencia. Per i nostri colori ci sono due successi in Moto2: Michele Pirro nel 2011 e Marco Bezzecchi, ben 9 anni dopo, nella prima gara del 2020. Il dato più curioso per la Moto2 è la posizione in griglia del vincitore: nelle ultime tre gare la vittoria è sempre arrivata dal posto centrale della seconda fila, il quinto, e la vittoria dalla pole manca addirittura dal 2016 (Zarco).