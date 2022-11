Enea Bastianini chiude con il 5° tempo la prima giornata di libere a Valencia: "A causa del vento la moto era un po' nervosa, ma il passo è buono. Dobbiamo fare un altro step in vista della gara. Non penso al campionato, ma il 3° posto nel Mondiale è alla portata". GP Valencia domenica 6 novembre in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

"Terzo posto del Mondiale è alla portata"

"Non ho cambiato la carena perchè loro hanno messo l'ultimo aggiornamento. Stamattina ho avuto problemi nella gestione della moto, era un po' nervosa. Nel 'time attack' sappiamo che la Ducati è una bella moto per fare bene. La gomma dipende dagli stili di guida, io ho deciso per la media perchè non volevo rischiare anche a causa del vento. Sabato proveremo anche la dura, se ci sarà meno vento. Sono venuto qui senza pensare al campionato, voglio solo pensare a essere veloce. Mi concentro per non ripetere gli errori dello scorso anno, la mia gara di domenica sarà contro me stesso. Quartararo è molto lontano, Aleix è più alla portata per il 3° posto nel Mondiale".