Valentino Rossi e Pecco Bagnaia protagonisti di un simpatico siparietto al microfono di Sky Sport: "Ho capito che mi mentivi quando mi haI detto che la notte dormi... Poi vengo a trovarti e parliamo un po'", ha detto il nove volte campione del mondo. "Dormire è l'unica cosa che mi riesce bene. La gomma? Montiamo la dura no? Ne parliamo dopo", replica il pilota della Ducati. Gara in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

