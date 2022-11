Pecco Bagnaia, fresco campione del mondo di MotoGP a Valencia, è stato ospite di Paddock Live Show: "E' stata la gara più difficile della carriera, dopo che ho perso l'aletta contavo i giri che mancavano alla fine. Siamo orgogliosi di questo titolo e di aver lottato con un grande avversario come Quartararo. Non so se siamo nella storia, ma abbiamo fatto qualcosa di veramente grande"

Dopo la festa in pista e sul podio di Valencia , Pecco Bagnaia ha raggiunto lo studio di Sky Sport per concedersi una lunga chiacchierata, la prima da campione del mondo.

Pecco Bagnaia campione del mondo a Valencia. Un sogno per il torinese, cresciuto con due appassionati della Ducati come il papà e lo zio. La famiglia lo ha sempre accompagnato nel suo percorso, dagli esordi con il minicross fino ai duelli con Marc Marquez e Rins nel CEV, passando per l'Academy di Rossi e il Mondiale Moto2 vinto nel 2018 con lo Sky Racing Team VR46. Ripercorriamo la carriera di Pecco sfogliando l'album della famiglia Bagnaia

"Non li ho contati, ma sono stati parecchi. Ci siamo toccati ed è volata via l'aletta. E' stato bello"

"Sì, ma il warm up mi ha aiutato molto a togliermi un gran peso. Ero preoccupato perchè non avevo feeling, neanche pensavo al Mondiale e avevo paura di finire 15°. La strategia di gara è stata giusta, ho pizzicato Fabio e gli ho fatto perdere un po' di terreno, anche a costo di perdere un po' di terreno".

Oggi sei stato davvero il più bravo del mondo per come hai gestito la situazione. E' stato devastante questo weekend dal punto di vista nervoso?

C'è tanta stima con Quartararo, che conosci da quando siete bambini

"La gente parla tanto, ma la cosa importante è essere se stessi, non essere mai fuori dai limiti. Abbiamo sempre dimostrato di avere rispetto reciproco, non è facile quando lotti per il titolo. Sono orgoglioso di averlo avuto come rivale"

Ti senti una pagina della storia

"Adesso no, ma abbiamo compiuto sicuramente qualcosa di veramente grande. Ne siamo consapevoli e orogliosi. Nei prossimi giorni ci penserò più serenamente".