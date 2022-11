Record di ascolti per la MotoGP su Sky Sport

956 mila spettatori medi e il 7% di share per il GP di Valencia, ultima gara della stagione con Francesco Bagnaia Campione del Mondo: è il Gran Premio più visto su Sky nel 2022. Numeri da record anche su skysport.it per la gara di Valencia, miglior GP della stagione 2022 con oltre 700 mila utenti unici e 633 mila Video Views

Ascolti record su Sky per la MotoGP e il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima gara del Mondiale 2022, che ha eletto Campione del Mondo il pilota italiano Francesco Bagnaia su Ducati. La gara, live dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, è stata vista da 956 mila spettatori medi (7% di share e 1 milione 391 mila spettatori unici), con una crescita del 26% rispetto al GP di Valencia di un anno fa e con un picco di 1 milione 36 mila spettatori negli ultimissimi minuti della corsa. Si tratta del Gran Premio più visto della stagione della MotoGP su Sky, che ha raccolto in media per ogni GP un’audience di 561 mila spettatori. Da segnalare anche gli ottimi ascolti degli studi post gara, con la celebrazione della vittoria di Francesco Bagnaia: “Zona Rossa” fa registrare il migliore ascolto stagionale con 317 mila spettatori medi, mentre “Race Anatomy” ottiene 116 mila spettatori medi cumulati. In evidenza anche gli ascolti delle gare di Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12.20), viste rispettivamente su Sky Sport da 129 mila e 166 mila spettatori medi.