Durante la festa della Ducati in Piazza Maggiore a Bologna, Bagnaia parla già della sua ambizione per la prossima stagione: provare a confermarsi campione del mondo in MotoGP. “Aprire un ciclo vincente? Noi ci proveremo, faremo il massimo. Non è facile, ma abbiamo il potenziale per poter fare sempre molto bene”. Poi Pecco esprime un desiderio: "Mi piacerebbe che Ducati corresse nella 8 ore di Suzuka, sarebbe bellissimo, magari con Alvaro Bautista, è una pista affascinante e potremmo divertirci molto"

È passato più di un mese da quel 6 novembre 2022 che ha incoronato Bagnaia campione del mondo della MotoGP. Eppure nel team Ducati c’è ancora l’adrenalina per una vittoria che mancava da 15 anni (l’ultimo titolo piloti conquistato da Stoner con la Rossa risaliva al 2007). Pecco ci ha preso gusto e non ha alcuna intenzione di smettere, come spiega al microfono di Antonio Boselli durante la festa della Ducati in Piazza Maggiore a Bologna: "Aprire un ciclo vincente con la Ducati? Noi ci proveremo, faremo il massimo. Non è facile, ma abbiamo il potenziale per poter fare sempre molto bene. Riposo dopo le fatiche del Mondiale? Per adesso ho passato tre giorni a Madonna di Campiglio, mi sono rilassato, ma come tutti sto aspettando le vere vacanze. Vorrei andare al mare con Domizia, senza fare niente dalla mattina alla sera, al caldo…".