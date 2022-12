In occasione della festa Ducati a Bologna, la casa di Borgo Panigale ha presentato due Panigale V4 in edizione limitata per celebrare i titoli vinti da Bagnaia in MotoGP e da Bautista in Superbike. Le moto sono caratterizzate dalle stesse livree dei piloti che hanno vinto i rispettivi Mondiali, dal certificato di autenticità e dalla dotazione tecnica. Sono stati prodotti 260 esemplari (ognuno con la firma del campione Ducati), in omaggio all’anno di fondazione della Rossa (1926)

BAGNAIA: "POSSIAMO APRIRE UN CICLO"