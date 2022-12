In occasione della festa della Ducati a Bologna, Bastianini ha fatto il punto sulla prossima stagione, in cui condividerà il box con Bagnaia nel team factory: "Ho voglia di provare a vincere da subito, i mezzi non mancano, la nostra moto è incredibile. Nel 2023 ho una grande opportunità: essere nella squadra ufficiale è un peso in più, ma cercherò di trasformare questo peso in forza per essere sempre competitivi"

BAGNAIA: "POSSIAMO APRIRE UN CICLO"