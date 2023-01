La proprietaria e team principal di Gresini Racing presenta la squadra MotoGP in vista della prossima stagione: "Alex Marquez non ha dato il meglio di sé in questi tre anni con Honda ma siamo convinti che con noi si toglierà delle soddisfazioni. Di Giannantonio? Ha cambiato qualcosa nel suo staff, partirà motivato". Un pensiero anche per Fausto Gresini: "Sarebbe felicissimo: è sempre con noi e ci spinge tanto"

Ripetere i risultati del 2022, chiuso con quattro vittorie e tante soddisfazioni, non sarà facile ma al team Gresini, che sabato 21 gennaio ha presentato la nuova moto per il 2023, non manca di certo l'entusiasmo e la voglia di fare. "Quella passata è stata una stagione incredibile - ha detto la proprietaria e team principal di Gresini Racing, Nadia Padovani -. Alex Marquez è un campione e con lui pensiamo di fare bene. Non è riuscito a far vedere il meglio di sé con Honda, forse perché quella moto era costruita per il fratello. Ma con questa Ducati e in questa famiglia siamo convinti che potrà togliersi delle soddisfazioni. L'aspetto umano che si respira qui lo aiuterà, l’ho già visto a suo agio".