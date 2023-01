"L'obiettivo è migliorare tutti i risultati della scorsa stagione, in ogni gara. Voglio tornare a fare punti, essere sempre in top ten e poi si vedrà...". E' un Fabio Di Giannantonio particolarmente motivato quello che parla ai microfoni di Sky Sport nel giorno della presentazione della nuova moto Gresini per il 2023. Il 24enne romano ha chiuso la sua stagione da rookie in MotoGP con l'ottavo posto nel GP Germania come miglior risultato e si aspetta un deciso passo avanti nella prossima. "Sarà un'annata importante per me e per la squadra in generale - prosegue nell'intervista ad Antonio Boselli -. Abbiamo fatto uno step rispetto all’anno scorso e il cambio nello staff sarà fondamentale in questo senso. Sono carichissimo e poi siamo anche bellissimi secondo me...". Di Giannantonio avrà come capotecnico Frankie Carchedi, fino allo scorso anno ingegnere di pista di Joan Mir in Suzuki.