Il pilota spagnolo, scelto dal team Gresini per sostituire Enea Bastianini, è entusiasta della nuova esperienza in Ducati: "Non vedo l'ora di guidare la moto campione del mondo, è il momento più importante della mia carriera ma sono pronto: non ho dubbi sulle mie qualità", le parole di Alex Marquez a Sky Sport. Poi sul fratello Marc: "Dipende dalla moto ma lo vedo bene: sarà un cliente duro per tutti"

Dopo essersi laureato campione del mondo in Moto3 (2014) e Moto2 (2019), Alex Marquez ha avuto tre stagioni complicate in MotoGP con la Honda. Prima nel team ufficiale e poi in LCR non è riuscito a imporsi nella classe regina come avrebbe voluto. La Ducati rappresenta così una svolta nella carriera del pilota spagnolo, chiamato a sostituire Enea Bastianini, promosso nella squadra ufficiale, in Gresini Racing. "La moto era già bella ma quest’anno ha fatto un altro step e lo è ancora di più - esordisce ai microfoni di Sky Sport il pilota iberico a margine della presentazione della nuova moto 2023 a Cervia -. Appena ho avuto l'opportunità, non ci ho pensato due volte a dire sì a Gresini: la gente ha dei dubbi su di me, ma io no". Poi sulla Desmosedici: "E’ la moto che ha vinto il campionato l'anno scorso e volevo guidarla - prosegue Alex Marquez -. E’ il momento più importante della mia carriera, è una sfida difficile ma bella. Voglio andare forte". Il 26enne di Cervera sembra già entusiasta del suo nuovo ambiente. "Si vede che c’è fame nel team - spiega al nostro inviato Antonio Boselli -. Dall'Igna ti chiede tante cose, è presente e motivato. Questo mi piace e sono contento che le cose mi vengano dette in faccia. L’atmosfera è quella giusta, non è un caso che abbiano vinto il Mondiale l’anno scorso".