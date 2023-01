Pecco Bagnaia è carico nel giorno della presentazione della nuova Ducati: "Ho deciso di correre con il n° 1 e l'obiettivo sarà mantenerlo. Non devo cadere nel tranello di sedermi sulla vittoria dell'anno scorso. La lotta nel prossimo Mondiale sarà ancora più dura, ci saranno tanti rivali per il titolo a partire da Bastianini. Sono però nella miglior squadra per poter puntare in alto anche nel 2023"

"E' davvero bello vedere la mia Ducati con il numero 1. Da che ho memoria solo Vale e Marquez si sono confermati in MotoGP. E' difficile vincere, confermarsi è ancora più complicato . L'ambizione è fare anche meglio dello scorso anno e stiamo lavorando duramente per riuscirci. E' stato un inverno molto bello, un anno magico sotto tanti punti di vista. Sono contento, ho passato delle belle vacanze con la mia futura moglie. Sono contento di avere l'1 per sapere che siamo stati i più veloci, con l'ambizione di riconfermarsi. Ci sono tanti piloti veloci: Bastianini, la Honda con Marquez. In tanti possono vincere. Quartararo ci sarà, così come Espargarò e Morbidelli. Ma anche Oliveira e KTM. Mentalmente mi ha reso più forte vincere il Mondiale , ho visto tanta riconoscenza e questo mi fa piacere. C'è più consapevolezza, siamo riusciti in una grande impresa tutta italiana e Ducati. Ma non devo cadere nel tranello di sedermi , sarebbe un errore".

"Carico per la nuova stagione, Mondiale sarà più duro dello scorso anno"

“La mia pausa invernale è stata più breve del solito, a causa di tutti gli impegni che ho avuto dopo la vittoria del Mondiale, e adesso sono carico ed impaziente di iniziare la stagione. La Desmosedici GP e la mia squadra mi sono mancati e non vedo l’ora di tornare in pista. Ero indeciso se continuare ad usare il numero 63 o passare al numero 1 e alla fine ho deciso per quest’ultimo. Vederlo sulla moto è davvero bellissimo ed ora il mio obiettivo sarà fare di tutto per mantenerlo. Non sarà facile perché mi aspetto una competizione ancora più dura rispetto allo scorso anno, con tanti rivali pronti a lottare per il titolo: sono però consapevole di avere con me la miglior moto e la miglior squadra per poter puntare in alto anche nel 2023. Grazie ancora a tutta Ducati e al mio team! Sono pronto a riprendere la nostra avventura insieme”.