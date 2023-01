Dopo la mancata promozione nel team ufficiale Ducati, Martin è apparso carico e rigerenerato alla presentazione della nuova livrea Prima Pramac, svolta negli studi di Sky: "Nel 2022 mi aspettavo una crescita maggiore, purtroppo non ho raggiunto l’obiettivo che speravo. Nel Mondiale che sta per iniziare darò sempre il 100% per lottare per la vittoria e per provare a conquistare il titolo"

Jorge Martin avrebbe desiderato un finale di stagione diverso nel 2022. La mancata promozione nel team ufficiale Ducati è stata una delusione difficile da digerire. Al suo posto ci sarà Enea Bastianini nel box di Pecco Bagnaia. Eppure nel corso della presentazione della nuova livrea il pilota spagnolo è apparso rigenerato e pronto per affrontare il suo terzo anno nel team Prima Pramac, con cui l’anno scorso è riuscito a chiudere due Gran Premi al 2° posto (in Argentina e in Spagna): "Spero che la nuova livrea Prima Pramac piaccia ai tifosi, per me è fantastica. Questo Mondiale sarà molto interessante con l’introduzione della Sprint Race. Per quanto mi riguarda, darò sempre il 100% per lottare per la vittoria e per provare a vincere il titolo". Martin ha chiuso la passata stagione al nono posto nella classifica piloti con 152 punti, proprio alle spalle del caompagno di box Zarco.