Il pilota francese commenta la nuova livrea del team Prima Pramac, presentata negli studi Sky: "Hanno aggiunto un po' di bianco, per fare una bella transizione con il rosso, a me piace". Sulla prossima stagione: "Quest’anno voglio essere più costante, mantenendo un alto livello per tutto l’anno, magari centrando la mia prima vittoria in MotoGP"

Il team Prima Pramac ha presentato negli studi Sky la livrea della prossima stagione. Ci sono alcune differenze rispetto alla livrea del 2022, come spiega Johann Zarco: "Con l’arrivo del colore viola dovuto a uno sponsor, quest’anno hanno aggiunto un po' di bianco nella livrea , per fare una bella transizione con il rosso di Pramac. Nel 2022 non avevamo così tanto bianco, a me piace anche sulla tuta , nonostante sarà più difficile da pulire dopo le gare. Il bianco è bello quando è posizionato nel modo giusto". Zarco è stato confermato nel team insieme a Jorge Martin. Il pilota francese ha chiuso il Mondiale 2022 in ottava posizione con 166 punti . Come miglior risultato ha chiuso due volte al secondo posto (GP Portogallo e GP Germania).

"Voglio essere più costante"

Zarco guiderà la Desmosedici GP 2023, la stessa che useranno Bagnaia e Bastianini. Il francese avrà quindi a disposizione la moto del campione del mondo: "Come migliorare questa Ducati? È difficile chiedere un miglioramento preciso, vogliamo una moto facile da guidare in curva e con tanto grip al posteriore. Nella passata stagione non sono riuscito ad avere un grande feeling sulla moto come nel 2021. Quest’anno voglio essere più costante, mantenendo un alto livello per tutto l’anno, magari centrando la mia prima vittoria in MotoGP. I rivali? Quartararo e Marquez hanno una grande grinta, e poi ci sono tutti i ducatisti e anche i piloti dell’Aprilia, è un campionato sempre più difficile, anche io e Martin abbiamo la stessa voglia di vincere degli altri e abbiamo a disposizione una Ducati ufficiale". Il Motomondiale 2023 sarà tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: si parte il 26 marzo con il GP del Portogallo.