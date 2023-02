Da Ducati a Honda, cosa vedremo nei test di Sepang

Alla caccia della Ducati. Alla vigilia dei test, c’è sempre grande curiosità per la casa di Borgo Panigale che mostrerà le sue novità, sebbene il primo obiettivo sia di far ritrovare il feeling a Bagnaia e Bastianini facendoli girare anche con una Desmosedici in versione 2022. Si vuole evitare l’errore dell’anno scorso, quando Pecco provò troppe novità perdendo poi la strada nelle prime gare della stagione. L’Aprilia è chiamata a un grande sforzo dovendo dotare anche la squadra satellite di quattro prototipi. La casa di Noale porterà in pista così ben 10 moto, 6 in versione 2022 e 4 in versione 2023 per i piloti ufficiali. Le aree di sviluppo riguardano soprattutto aerodinamica, con una nuova ala anteriore e un miglior bilanciamento dei pesi per migliorare la frenata. In Yamaha l’attesa più grande è per il nuovo motore, Quartararo ha già detto che impiegherà solo cinque giri per capire se ci saranno miglioramenti ritenuti fondamentali per contrastare la Ducati. La Ktm porterà in pista un’evoluzione della moto 2022, contando sulla grande esperienza di Jack Miller, approdato alla casa austrica dopo aver corso con Honda e Ducati. Attesa anche per la Honda, che deve fare un grande passo in avanti su motore e aerodinamica. Marc Marquez è pronto mentalmente e fisicamente, era dal 2019 che non si allenava così intensamente, ma sarà la nuova moto a determinare se anche lui sarà in grado di dare la caccia alla Ducati.