Nella seconda giornata di test a Sepang Pecco Bagnaia ha lavorato in condizioni di asciutto sull'erogazione del nuovo motore, per poi provare il feeling della GP23 su pista bagnata: ecco le sensazioni del campione del mondo ai microfoni di Sky Sport

Prima 19 giri sull'asciutto per lavorare sull'erogazione del nuovo motore, poi una seconda parte di giornata sul bagnato, per ritrovare le sensazioni giuste e scacciare le paure della stagione passata. E' stato questo, in estrema sintesi, il day 2 dei test di Sepang di Pecco Bagnaia. Il campione del mondo ha analizzato il suo sabato sulla pista malese a Sky Sport. "Sull'asciutto siamo riusciti a migliorare il feeling col motore rispetto al primo giorno, avvicinandoci a quello che ho con la moto vecchia - ha commentato il ducatista ai microfoni di Antonio Boselli -. Ho provato anche una nuova forcella, che ha del potenziale ma credo necessiti di maggior sviluppo". Ma il pilota torinese è soprattutto contento per quanto fatto dopo l'acquazzone: "L’anno scorso sul bagnato era un incubo, perché sapevo che avrei fatto fatica - ha aggiunto -. Invece oggi il feeling appena entrato in pista è stato subito buono".