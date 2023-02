Sarà uno dei Mondiali MotoGP più belli di sempre

Il livello medio della MotoGP si è alzato, come hanno dimostrato gli ultimi test della MotoGP a Sepang. I team e i piloti hanno fatto grandi passi in avanti, pertanto la stagione 2023 appena presentata da Sky si prospetta come una più equilibrate di sempre. In tanti proveranno a insidiare il trono del campione del mondo Bagnaia, molto dipenderà anche dall'approccio alla Sprint Race, che rappresenta la grande novità di questo campionato

Gli avversari del campione Bagnaia

di guido meda

Gli avversari di Pecco sono tanti e agguerriti, a partire dal compagno di Bagnaia nella squadra ufficiale, Enea Bastianini, autentica rivelazione del 2022. Poi ci sono i tre campioni del mondo in griglia: Fabio Quartararo, Marc Marquez e Joan Mir. Quartararo ha chiesto alla Yamaha di cambiare passo, una richiesta recepita dalla casa giapponese, che ha portato tante novità nei test in Malesia. Anche la Honda si è presentata con tante soluzioni da far provare a Marc Marquez: sebbene la moto non sembri ancora competitiva, il pilota spagnolo si presenta in pista nelle migliori condizioni psico-fisiche possibili. Joan Mir è ancora in fase di adattamento, ma cercherà in tutti i modi di tornare al top. E poi ci sono gli altri piloti italiani, Franco Morbidelli, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio tutti in grado di regalarci podi e vittorie.