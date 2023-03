Il campione del mondo 2022 in Moto2: "Sto facendo questo salto in MotoGP con la fiducia di essere campione, ed è positivo, ma onestamente non so cosa aspettarmi in termini di posizioni. Penso di affrontare l'anno più importante della mia carriera"

Campione in Moto2, e in MotoGP? A parlare di ambizioni e futuro è lo stesso Augusto Fernandez. Numero uno nel 2022 ed ora pronto al grande salto con la nuova Gas Gas: "Sto facendo questo salto in MotoGP con la fiducia di essere campione del mondo, ed è positivo, ma onestamente non so cosa aspettarmi in termini di posizioni" - sono state le sue parole a margine della presentazione della nuova livrea -. "Non vedo l'ora di essere presto competitivo e di provare a lottare con il mio compagno di squadra".