MotoGP, come arrivano i piloti ai test di Portimao

Il Mondiale MotoGP 2023 scatterà il 26 marzo con il GP del Portogallo, ma i piloti sono già arrivati a Portimao per svolgere gli ultimi due giorni di prove: sabato 11 e domenica 12 marzo sarà possibile seguire i test con il live-blog di skysport.it dalle 10:30 alle 18:30. Due sessioni cruciali per sistemare i dettagli rimanenti prima dell’inizio della nuova stagione. Proviamo a capire come arrivano i team a questo appuntamento fondamentale

IL CALENDARIO DELLA MOTOGP 2023