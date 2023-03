Le parole di un soddisfatto Pecco Bagnaia al termine della prima giornata di test sul circuito di Portimao chiusa col miglior tempo: "Abbiamo fatto un grande lavoro. Moto nuova? E' già al livello della vecchia, se non meglio. E sento che c'è ancora un 10% di margine..."

Pecco Bagnaia va già forte, fortissimo. Lo testimonia l'1:38.771 con cui il ducatista ha conquistato il miglior tempo nella prima giornata di test MotoGP sul circuito di Portimao, a soli 50 millesimi dal record della pista (fatto segnare proprio dal campione del mondo in carica nel 2021). "Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto un gran lavoro. Ho provato quasi tutto quello che avevo a disposizione ed è andato tutto abbastanza bene", ha esordito ai microfoni di Sky Sport. E pensare che la GP-23, la nuova Desmosedici che ha per le mani, non è ancora al massimo del suo potenziale. "La stiamo conoscendo sempre meglio - ha spiegato Bagnaia -. Questa nuova moto ha un 90% di sviluppo al momento: ci manca un 10%, che proveremo a chiudere domenica. Siamo già a un livello altissimo, ma sento che c’è ancora del margine".