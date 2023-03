Il pilota Ducati analizza a Sky il sabato di test: "Non siamo partiti col piede giusto, abbiamo avuto un problema su entrambe le moto, poi nel pomeriggio abbiamo testato il nostro ritmo: non male, ma non a livello dei migliori. Servirà uno step in avanti". Poi sulla nuova carena: "Abbiamo girato solo con quella standard, mentre domenica proveremo anche 'il vascone'. Magari cambio idea...". Quella che la 'Bestia' definisce 'vascone' è la carenatura con una parte inferiore più bombata per sfruttare l'effetto suolo