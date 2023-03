Quartararo scuote la testa al termine della prima giornata di test a Portimao: a due settimane dalla prima gara della stagione, il 'Diablo' non è contento della sua Yamaha. "Dobbiamo lavorare per trovare una soluzione che ci consenta di lottare per un buon risultato - le sue parole a Sky -. Non mi sento bene sulla moto, facciamo fatica"

