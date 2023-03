FOTOGALLERY

Aprilia protagonista nel sabato di test a Portimao: la casa di Noale ha sfoggiato una nuova tipologia di ali chiamate'fork wings': sono attaccate alla forcella anteriore e danno maggiore stabilità alla moto. Ali supplementari anche sulla Yamaha di Morbidelli, mentre la Ducati testa l'evoluzione della carena 2022 . In casa Honda telaio snellito per Marquez nel tentativo di ottenere maggior flessibilità. Di seguito tutte le novità casa per casa TEST MOTOGP, 2^ GIORNATA LIVE