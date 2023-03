Bastianini chiude 6° nella seconda giornata di test a Portimao e cancella così la prestazione del sabato, quando non era riuscito ad andare oltre il 17° posto: "Dopo la giornataccia di sabato, stavolta vado via con il sorriso perché abbiamo trovato la giusta direzione. L'approccio è stato diverso, se la gara fosse domani saremmo competitivi per salire sul podio. Per la vittoria serve ancora un altro step: Pecco è il pilota che ha qualcosina in più in questo momento, è l'uomo da battere"

I RISULTATI DEI TEST