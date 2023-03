Al termine della seconda giornata di test a Portimao, Quartararo è l'unico pilota non Ducati presente tra i primi 8 in classifica. Il francese ha chiuso 3° a tre decimi dal leader Bagnaia: "È andata sicuramente meglio rispetto al primo giorno di test, manca ancora qualcosa. Ho fatto una simulazione di Sprint Race, non è andata male. Non siamo ancora pronti, ma va decisamente meglio rispetto al passato. L'ala posteriore? L'ho provata, non è negativa ma neanche positiva, non penso che la useremo"

I RISULTATI DEI TEST