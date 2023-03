Aleix Espargaró ha concluso in anticipo i test di Portimao a causa di un problema al braccio: “Ho il braccio destro abbastanza infiammato, non ho forza per guidare, mi sono dovuto fermare. Sembra che sia necessaria un'operazione, farò ulteriori controlli domani (13 marzo, ndr), forse c'è una fibrosi nel muscolo. Se così fosse, dovrei sottopormi subito a un intervento. Comunque La nuova Aprilia non è male, ma non dimentichiamo che questi sono solo dei test, bisogna analizzare tutto molto bene"

TEST PORTIMAO LIVE