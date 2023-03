Il pilota catalano si è sottoposto a un intervento chirurgico all'avambraccio destro per risolvere la fibrosi muscolare patita durante i test di Portimao. Espargaró sarà regolarmente al via del Gran Premio del Portogallo che aprirà la stagione (diretta Sky Sport), come confermato dall'Aprilia in un comunicato

Come anticipato lunedì 13 marzo Aleix Espargaró è stato operato all'avambraccio destro dopo la fibrosi muscolare patita durante i test MotoGP di Portimao e che l'aveva costretto a concludere in anticipo il suo lavoro in pista in entrambe le giornate. Lo ha annunciato lo stesso pilota dell'Aprilia, pubblicando una foto, sorridente, dalla Clinica Universitaria Dexeus di Barcellona post operazione. Poi è arrivato anche il comunicato della casa di Noale: "L'intervento di pulizia ha avuto esito ampiamente positivo e permetterà al pilota il recupero in vista della prima gara stagionale, in programma nel weekend 24-26 marzo". Dunque, nessun dubbio: il catalano sarà pronto per il GP del Portogallo che aprirà il Mondiale 2023 sui canali Sky Sport.