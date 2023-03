Pecco Bagnaia è il favorito per riconfermarsi campione del mondo MotoGP dopo il trionfo della scorsa stagione, ma chi sarà il rivale principale del ducatista nella corsa al titolo? Da Marquez e Quartararo al compagno di squadra Bastianini: a pochi giorni dalla prima gara della stagione a Portimao (diretta Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW domenica 26 marzo marzo) ecco la lista dei possibili pretendenti al trono del torinese Condividi

Chi saranno gli sfidanti del nuovo re della Motogp, Pecco Bagnaia? Si può seguire l’istinto, il cuore, o cercare di appoggiarsi a qualche dato statistico. Per esempio il numero di podi ed eventuali vittorie ottenute nelle ultime stagioni, oppure i mondiali vinti ecc. Questo sarebbe l’approccio razionale. E se dovessimo partire dai dati il conto è presto fatto: Marquez, Quartararo e Mir sono gli unici piloti iridati della Motogp, in attività, quindi andrebbero piazzati in un’ideale prima fila del Mondiale. Se guardassimo podi e vittorie recenti, Marquez sarebbe invece escluso e pure Mir partirebbe dal fondo. I due compagni della Honda ufficiale arrivano a malapena a tre vittorie in due, peraltro tutte di Marquez (2021) e 8 podi, quasi tutti di Mir (sempre 2021). Gli ultimi due anni, per motivi diversi, sono stati parecchio sottotono per entrambi.

Joan Mir e Marc Marquez (foto Instagram Repsol Honda)

Quartararo sfidante numero 1 di Bagnaia: lo dicono i numeri vedi anche Quartararo: "Manca qualcosa, non siamo pronti" Chi ha brillato di più in questo arco di tempo è stato invece il francese della Yamaha: un titolo e 8 vittorie in due campionati (e nel suo caso i podi arrivano a quota 10.) E’ lui il lo sfidante numero uno, stando ai numeri. Fabio, come Pecco, rappresenta la nuova generazione di piloti: atleti nel senso più completo, molto preparati fisicamente, devoti al loro compito, quasi in modo ascetico perché la forza nel motociclismo odierno si misura persino sui dettagli e sul metodo, quasi maniacale, con cui si lavora.

Fabio Quartararo durante i test di Portimao

Gli altri pretendenti al trono di Pecco leggi anche Bagnaia e Bastianini, come sarà il rapporto al box In quest’ottica si può ampliare lo sguardo, per capire chi ha i requisiti adatti a misurarsi con l’attuale capofila. La rosa si allarga: aleix innanzitutto, Aleix Espargaró col punto di domanda (ma solo perché è emerso alla distanza e l’età non lo favorisce), Oliveira forse. Magari Vinales, il più controverso: talento vero, ma molto emotivo, ancora alla ricerca di una costanza di rendimento che possa consacrarlo definitivamente. Potremmo aggiungere Martin e Morbidelli, se riuscisse a ritrovare la competitività perduta (insieme alla serenità e alla convinzione…). Il più promettente tra quelli appena citati è proprio il primo, Enea. Lo dicono l’istinto e il cuore, suo soprattutto, quello di un giovane in fase di decollo per i vertici della classifica. Ha grinta da vendere e fame di vittorie. In due anni di Motogp ha già messo insieme 4 podi e altrettante successi (tutti lo scorso anno). Anche i numeri, quindi, sono dalla sua parte. La “Bestia” potrebbe essere l’avversario più ostico di Bagnaia, visto che corre con la stessa moto - l’attuale riferimento tecnico della Motogp - e nello stesso team. Un bel derby, tutto da gustare.

