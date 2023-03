Luca Cadalora, tre volte campione del mondo tra classe 125 (1986) e 250 (1991 e 1992), ripercorre la sua carriera in un'intervista a Sky Sport: dalle schermaglie con Loris Reggiani ("Non ci potevamo vedere, oggi ci siamo accorti di essere simili in tante cose") ai tre anni come coach di Valentino Rossi ("Mi è sembrato di tornare a correre, poi ho smesso perché stava diventando una cosa troppo ripetitiva"). E sulla MotoGP di oggi dice: "Mi piace e mi diverte, anche se quelle appendici aerodinamiche..."

Padre di due ragazze, modenese di quasi 60 anni (17 maggio 1963) membro di quella generazione di mezzo tra gli eredi di Agostini come Graziano Rossi, Lucchinelli, Uncini, Roberts, Sheene, Cecotto, Mamola e l'epoca a cavallo tra 2 e 4 tempi con piloti come Biaggi, Valentino Rossi, Stoner, Melandri, Simoncelli, Pedrosa, Gibernau. Come dire uno - e scusate se è poco - della generazione dei Lawson, Rainey, Doohan, Kocinsky, Gardner. E poi: tre volte Campione del Mondo (una in 125 nel 1986, Garelli e 2 in 250, Honda '91 e '92), grande talento, stile inimitabile, precisione, eleganza, competenza tecnica sopraffina, passione, simpatia, intelligenza, senso dell'umorismo. Anche stavolta avrete capito di chi stiamo parlando? Sì, proprio di lui, di Luca Cadalora, indimenticabile pilota e personaggio di un motociclismo diverso da quello di oggi, ma già moderno, colorato, mediatico (anche se non multi), globale, abbastanza sicuro. Insomma, un eroe insieme classico e attuale, antico e contemporaneo, sicuramente interessante e divertente nel suo racconto.

Allora Luca, come va?

"Sto bene, non c'è male, ma in queste cose è sempre meglio toccarsi perchè tutto può cambiare in un attimo".

Tu sia quando hai smesso, sia quando hai lasciato il ruolo di coach di Valentino Rossi, sei sparito. Non sei uno che resta quando non è impegnato, coinvolto.

"Il nostro è un ambiente fatto così: o sei dentro o sei fuori, difficile trovare una via di mezzo. Ora faccio lo spettatore, magari privilegiato perchè qualcosa in più della media vedo, capisco, ma comunque resto uno spettatore".

Ti piace ancora il mondiale con queste moto?

"È diventato così, molto diverso dal mio e bisogna che ci vada bene com'è perchè questo è e se siamo appassionati dobbiamo guardare questo, che è comunque un gran bello spettacolo. Mi piace, mi diverto, guardo le gare anche se mi pare che facciano un po' più fatica a superarsi e a battagliare con quelle appendici aerodinamiche sempre più importanti".

Tu hai vinto due mondiali delle 250 e quelle bicilindriche a 2 tempi: secondo me erano una moto straordinaria, con un equilibrio “cattivo” monto bello. Sei d'accordo?

"90 cavalli e 100 chili, era un mezzo dove tu riuscivi a sfruttare al cento per cento tutto quello che avevi, era davvero una bella categoria".

Diciamo che tu te la sei goduta abbastanza la 250...

"E' importante smettere di correre quando te la senti, io sono contento di quello che sono riuscito a fare, non ho l'amaro in bocca e questo mi ha fatto stare bene anche dopo. Sai, quando uno smette poi torna a essere quel cazzone che era prima di cominciare... Non ero male neanche quando non correvo".

Facevi il salto con l'asta.

"Giocavo a calcio, ma dipendevi troppo dagli altri, così ho iniziato a fare atletica con una società che si chiamava la 'Fratellanza', con persone molto in gamba, un ambiante molto bello. Ma io già allora, mentre facevo queste cose, aspettavo di capire come avrei potuto riuscire a correre in moto. Avevo già in testa questa cosa, non c'era un'altra idea. Volevo fare qualcosa di bello, di impegnativo, ma avevo già deciso di correre”.

In questo tuo desiderio così forte, Modena, la città dove sei nato, ha avuto un suo perchè?

"Qua c'erano Claudio Lusuardi, i Villa, che all'epoca erano ancora in attività e che erano un esempio. Poi c'era anche mio papà, che aveva corso in moto ai suoi tempi. Avevo ereditato da lui questa passione perchè mi portava in moto quando ero veramente piccolo, perchè ricordo che non arrivavo neanche ai pedalini... Appoggiavo i piedi sul motore, mi metteva davanti per non perdermi, altrimenti volavo via".

Invece le tue figlie niente moto?

"Ho insegnato loro a guidare perchè è giusto che sappiano cosa fare se dovessero salire su un motorino, però sono ragazze e ho piacere che sappiano andarci, ma basta così. Le competizioni anche no".

Sei parte di quella generazione di mezzo tra il dopo Agostini e quelli dei tempi di Rossi.

"Sì, io ho cominciato a correre negli Juniores nel 1981, cioè proprio quando Lucchinelli, Uncini, Ferrari vincevano, erano competitivi. Si giocavano il mondiale e io seguivo tutto su Motosprint come si faceva allora. Ero appassionatissimo, mi ricordo bene loro, Kenny Roberts, un po' prima Barry Sheene. Io allora avevo 16 anni e avevo gIà quella passione per le moto, seguivo anche per cercare di capire come si faceva. Mi ricordo che presi il treno per andare a vedere la '200 Miglia' di Imola, perchè c'era Roberts con quella Yamaha giallo-nera bellissima. Avevo i jeans con sopra scritto 'Kenny Roberts'. Scritto da me con la penna...".

Veniamo al tuo esordio nel mondiale: anno 1984, Mba 125.

"Col Team Elite. Non so come mai, ma nella mia carriera ho sempre trovato qualcuno che mi ha dato una mano, che ci credeva pure lui. Dovevo essere convincente. Allora ho trovato Ghisimberti, che aveva uno scatolificio a Rescaldina e aveva il Team Elite e mi ha dato una mano a debuttare nel mondiale. La federazione voleva farmi fare un altro anno nell'Europeo, dove ero arrivato terzo, ma lui dopo la prima gara a Vallelunga mi ha detto che sarebbe andato a parlare con chi si occupava del Team Italia dicendo che era inutile che io stessi nell'Europeo a perdere tempo, che dovevo fare il mondiale. Aveva ragione e mi ha aiutato a fare quella prima stagione. Ricordo che abbiamo corso per la prima volta al Nurburgring nuovo, non quello lungo storico. Arrivammo là su quella pista che non conosceva nessuno e feci un garone, sono arrivato secondo in volata con Nieto, davanti a Lazzarini e Gresini. Ricordo che dal podio ho visto Giacomo e Felice Agostini che guardavano con l'espressione di chi voleva vedere chi era quello là, che faccia aveva. Nessuno mi aveva mai visto, è stato il mio esordio nelle posizioni importanti, la gara dove riuscii a mettermi in luce nonostante un sacco di sventure perchè ero caduto in prova e avevo praticamente distrutto la moto. Siamo riusciti a ricostruirla e verniciata con una bomboletta che però non era sufficiente ed è venuta fuori una moto 'sfumata', diciamo rosa e non rossa... Fu incredibile, andare lassù con Nieto su quella macchina che faceva il giro d'onore in pista... Bellissimo".

Oggi una scena del genere sarebbe impossibile. Non esistono più, nelle categorie minori, piloti che vi dedicano tutta la carriera, Moto3 e Moto2 sono diventate categorie di passaggio.

"Allora a correre con quegli specialisti di ogni cilindrata si imparava un sacco perchè erano astuti, esperti e tu che eri un ragazzino ti rendevi conto che c'era qualcosa in più oltre all'andar forte. Dovevi usare la testa, essere scaltro... Io ho imparato tento da questi piloti 'specialisti' con i quali ho potuto correre. Ma è anche vero che io in cuor mio non ho mai pensato di fermarmi alla 125 o alla 250, avevo sempre desiderato, voluto arrivare alla 500. Però erano dei grandi maestri. Adesso le cose son cambiate, ma c'è anche qualcuno che magari è passato troppo velocemente alla MotoGP e dopo un anno o due non c'è già più. Comunque è cambiato, ma non tantissimo: le cose che erano importanti allora lo sono anche adesso. È una cosa che ho visto anche nei tre anni che ho fatto con Yamaha e Valentino (dal 2016 al 2018), che quello che conta è molto simile a quello che contava prima: come il team giusto, la squadra capace di farti dare il massimo".