Nella conferenza stampa alla vigilia della prima gara della stagione Bagnaia ha parlato della nuova Desmosedici: il campione del mondo in carica è rimasto da subito stregato dalla GP-23 che, parola di Pecco, si adatta alla perfezione al suo stile di guida. E così potrebbe andare ancora più forte del 2022... GP Portogallo LIVE su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW domenica 26 marzo

Il sondaggio tra i piloti l’ha già promosso. Pecco Bagnaia è il favorito del paddock. E’ pur vero che le Ducati hanno finito e cominciato alla grande, vengono da una stagione unica (per i risultati conseguiti) e agli ultimi test hanno mostrato una superiorità tecnica certificata dai tempi di tutti i suoi piloti. Ma c’è una ragione tecnica che deve preoccupare i suoi avversari, Quartararo e Marquez in particolare rassegnati a un inizio in salita per via di una situazione tecnica meno brillante. "La moto di quest’anno è più adatta al mio stile di guida", così ha detto Bagnaia. Strano ma vero. La Desmosedici del 2022, dopo aver risolto i problemi iniziali, s’è rivelata un mezzo formidabile. Sembra difficile credere che si potesse fare meglio, ma a sentire Bagnaia il miglioramento c’è stato. "La 2022 andava bene, ma mancava qualcosa, si muoveva molto in curva", ha rivelato il ducatista. Nonostante questa lacuna, lui è riuscito a vincere quattro gare di fila (e sette in tutto il campionato), cambiando faccia al mondiale che poi ha vinto. "Io freno forte e porto molta velocità in curva, era difficile farla girare - ha spiegato Bagnaia -, la 2023 invece si adatta bene a questo mio stile di guida". Risultato: "Rispetto all’anno scorso, riesco a essere più veloce in curva".